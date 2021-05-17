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امتعاض خليجي من تصريح وهبة… هل يتطوّر الى أزمة دبلوماسية؟

17 - مايو - 2021
شربل وهبة​

شربل وهبة​

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أفادت معلومات عن امتعاض خليجي كبير قد يتطوّر إلى أزمة ديبلوماسية لا سيما بين لبنان والسعودية نتيجة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية.

يذكر أن وهبة اعتبر في حديث تلفزيوني أن “الفرنسيين لم يأتوا على ذكر سلاح حزب الله، وسلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، وعندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان”.

وعند سؤال وهبة بأننا اليوم أصبحنا في مرحلة ثانية، لفت في حديث تلفزيوني الى اننا “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا تنظيم داعش وزرعته لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”

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