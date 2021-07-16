الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

امن الدولة: توقيف شخص يبيع لحوماً فاسدة في بعلبك

16 - يوليو - 2021
أمن الدولة - تعبيرية

أمن الدولة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بعد ورود معلومات عن قيام السوري (ا.م.د) بإستخدام احدى الشقق في بلدة دورس – بعلبك كملحمة وقيامه ببيع اللحوم غير المطابقة للشروط الصحية عن طريق الديليفري، وعملا باشارة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضي جوزيف غنطوس قامت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة بمداهمة الشقة وضبطت فيها قرابة 150 كلغ من اللحوم الفاسدة، وأوقفت السوري المذكور. وبعد الكشف على اللحوم من قبل طبيب القضاء، جرى تلفها واودع الموقوف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي بحث التحضيرات للعودة إلى المدرسة مطلع العام الجديد
    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    هيئة ادارة السير تعلن عن العودة الى العمل تدريجيا الاربعاء المقبل
    وزير المالية يوسف الخليل
    وزير المالية: الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية