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امن الدولة: توقيف مزاولي مهنة الصرافة من دون ترخيص في جبل لبنان والبقاع

10 - مارس - 2021
امن الدولة

امن الدولة

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أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي أنه “في إطار مكافحتها التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وبناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، داهمت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة محلات ومنازل اشخاص يزاولون مهنة الصرافة دون ترخيص في كل من جبل لبنان والبقاع.

وأوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وعددا من الحواسيب والهواتف الخلوية العائدة لهم، فتمت مصادرتها واحالتها للتحليل للتوسع بالتحقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لاشارة القضاء”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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