امن الدولة: ضبط كمية من مساحيق الغسيل المزورة في حوش الحريمة

تابعت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، حملتها على منع الغش ومكافحة مرتكبيه، وجديدها ضبط اكثر من طن ونصف الطن من مساحيق الغسيل المزورة.

ففي تاريخ 18/6/2020 وفي بلدة حوش الحريمة، قضاء البقاع الغربي، ضبطت المديرية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، برفقة مندوب من مصلحة الإقتصاد مستودعا يستثمره شخص لبناني يقوم ببيع مساحيق غسيل مهربة ومقلدة، ممزوجة بملح الطعام، لأهم الماركات العالمية، حيث تم ضبط حوالى 1,5 طنا من هذه المساحيق وتم تلفها على نفقة صاحب العلاقة.