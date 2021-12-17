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اميركا تدرس فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين فاشلين

17 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2021 10:48 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكدت الولايات المتحدة وجود تنسيق كامل مع فرنسا بشأن لبنان، كما أشارت إلى إمكانية فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين في البلاد.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن واشنطن لا تريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط وهناك مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل.

من جهة أخرى أكد البيت الأبيض التزامه بحماية أمن السعودية والخليج، وأشاد بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في الرياض.

وفيما ثمن التزام إيران بالاتفاق النووي مقابل رفع عقوبات، قال إن إيران لم تلتزم حتى الآن.

وأشار إلى أن المليشيات الموالية لإيران في العراق زادت من هجماتها ضد القوات الأمريكية، مؤكدًا أن «الوضع الإنساني في سوريا مقلق وسنبقي على تواجدنا العسكري هناك لمواجهة داعش».

 

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