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امين الجميّل من بكركي: كلام قائد الجيش يتكامل مع كلام الراعي

9 - مارس - 2021
البطريرك الراعي وأمين الجميل

البطريرك الراعي وأمين الجميل

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أكد الرئيس امين الجميّل من بكركي أن كلام قائد الجيش العماد جوزف عون يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية.

وقال الجميل: “نعرف الدور الذي يقوم به للمحافظة على الكيان وأشعر مدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب”. وأمل أن يتعظ المسؤولين من هذا الكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك.

وأضاف: “اذا غاب الجيش حضرت الفوضى ونحن ندرك نتائجها”. ولفت إلى أن المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك لا يعني وصاية جديدة على لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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