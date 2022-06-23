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امين سلام يتحرك قضائيا ضد هذه الافران.. اليكم التفاصيل

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 6:30 مساءً
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنه بعد ورود كتاب من بلدية الغبيري تفيد فيه بتلاعب من قبل بعض الافران ضمن نطاق البلدية بوزن ربطة الخبز واستخدام عمال اجانب دون اجازات عمل قانونية، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال اليوم الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إخبارا بالافران الواردة اسمائهم بالكتاب المذكور، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على مخالفة قرارات الوزارة او استغلال لقمة عيش المواطن او الاخلال بالامن الغذائي للبلد.

وأكّد المكتب الاعلامي أن مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، تستمر في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع.

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