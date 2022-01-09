الأثنين 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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امين عام المدارس الانجيلية في لبنان: وضعنا الاكاديمي بات خطير جدا

منذ 36 دقيقة
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كشف امين عام المدارس الانجيلية في لبنان نبيل قسطة في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” انه تمّ ترك الحرية للمدارس الانجيلية في فتح ابوابها من عدمه.

وقال: “بعد الاتصالات بات لدينا اعداد الاصابات بين الطلاب والاساتذة وعلى هذا الاساس يتمّ اجراء الاجراءات ونصف مدارسنا ستفتح”.

وتابع: “قمنا بأفضل ما يمكن لنطمئن ان الطلاب العائدين الى المدارس لا يحملون الفيروس”.

وشدد على ان “المسؤولية تقع على الاهل والاساتذة والمدارس واتمنى على الاهل ان كان لديهم شكّ ولو 5% باصابة ابنائهم الا يرسلوهم الى المدارس”.

وقال: “لا يمكن ابقاء المدارس مغلقة لارضاء الجميع.. فوضعنا الاكاديمي بات خطير جدا ولا يمكننا ان نضيع اياما اكثر”.
ولفت الى انه تمّ التركيز في اعادة الفتح على صفوف الشهادات وعلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في العودة ضمن تطبيق البروتوكول الصحي.

وكشف ان ” 74% من طلاب المدارس الانجيلية فوق الـ12 عاما باتوا ملقحين”.

وتعليقا على موضوع الاضرابات: “لا يمكن ربط مصير التلاميذ بمطالب الاساتذة “.

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