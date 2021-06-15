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امين عام المدارس الكاثوليكية: مسؤوليتي الحفاظ على كل مدرسة كاثوليكية اينما وجدت

15 - يونيو - 2021
المدارس

المدارس

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أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر انه “تسلم المسؤولية في أصعب الظروف، والهدف الأساسي هو خدمة التربية والتعليم، ومسؤوليته الحفاظ على كل مدرسة كاثوليكية اينما وجدت”.

كلام الأب نصر جاء خلال مأدبة عشاء اقامه على شرفه رجل الأعمال موسى ابراهيم رياشي، بإسم عائلة رياشي وأهالي حوش الأمراء والتويتي، في زحلة، شارك فيها رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رئيس دار الصداقة الأب طلال تعلب، الأب ايلي صادر، مختار حوش الأمراء جوزف مزرعاني، مختار التويتي جورج رياشي، الفنانان كابي حويك وشادي مارون، والدة الأب نصر وأشقاؤه، عائلة رياشي واهالي حوش الأمراء.

 

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