انتحار مراهق في طرابلس… اليكم التفاصيل

يواصل بعض الشباب في لبنان اختيار الموت انتحارًا على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، التي وضعت حوالي 70% من اللبنانيين تحت خط الفقر.

حيث أفادت معلومات ميدانية لشبكة طرابلس الإخبارية أن شابًا انتحر، اليوم الأربعاء، بعدما شنق نفسه في محلة القبة في مدينة طرابلس.

وأشارت المعلومات إلى أن الشاب (عمر س.) فارق الحياة داخل شقة والديه الذي يقطن معهما في المحلة المذكورة في القبة.

ووفق المعلومات الأولية، فإن أسبابًا معيشية وراء إقدام الشاب البالغ من العمر “20 عامًا“ على الانتحار. هذا وقد حضرت القوى الأمنية الى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا بالحادثة، فيما نقلت جاثة الشاب الى المستشفى الحكومي في طرابلس للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

يذكر بأن هذه الحالات قد تكررت خلال الفترة الماضية وسط اللبنانيين، الذين يشعر الكثير منهم بإحباط كبير مما وصلت إليه البلاد، بسبب تردي الوضع المعيشي.