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انتحلوا صفة أمنيّة ودخلوا أحد المنازل في ريفون

منذ 60 دقيقة
الموقوفين

الموقوفين

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“بتاریخ 21-10-2022، سطا ثلاثة أشخاص ملثّمين على أحد المنازل في بلدة ريفون، بعد انتحالهم صفة أمنية، حيث دخلوا شاهرين أسلحة حربية وقاموا بتكبيل المالكين بواسطة أربطة بلاستيكية ثم سلبوهم مجوهرات ومبالغ مالية وهاتفَين خليويَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على الاثر، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم وهم كلٌّ من:

ح. ع. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)
ض. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)
ب. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)
بتاريخي 28 و29-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول في بلدة كيفون – قضاء عاليه، والثاني والثالث بعملية متزامنة في بلدة المنصف الجُبيليّة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بما نُسِب إليهم، وذلك بتخطيطٍ وتدبير من الموقوف الأوّل. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته”.

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