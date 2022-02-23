انتخابات لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت

قررت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت اجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي يوم الخميس في 17 آذار المقبل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر في صالة زوار المرفأ. واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات ليوم الخميس في 24 آذار بمن حضر.

وقد دعت النقابة الراغبين بالترشح للانتخابات الى تقديم طلباتهم ابتداء من الاثنين في 28/2/2022 ولغاية ثلاثة ايام قبل موعد الانتخابات اي الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين في 14/3/2022.

وأعلنت امانة السر انها تستقبل طلبات الترشيح طيلة ايام الاسبوع، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر، ما عدا يومي السبت والاحد في مكتب امين سر النقابة خليل زعيتر في المبنى التجاري، الطابق الاول.