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انتخاب القاضيين "كلود كرم وتريز علاوي" لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

12 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 12:05 صباحًا
من داخل المحكمة

من داخل المحكمة

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التأمت ظهر اليوم في قاعة الخطى الضائعة، في قصر عدل بيروت، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بناء على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

وقد خاض قضاة لبنان هذه التجربة لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني، اذ بلغ عدد المرشحين خمسة قضاة، وعدد المقترعين 324 قاضيا.

ترأس عبود جلسة الانتخاب، في حضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وتولى مهمة مقرر الجلسة، القاضي الأصغر سنا تدي سلامه.

جرى الشروع في العملية الانتخابية بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني البالغ 293 قاضيا من أصل العدد الإجمالي للناخبين وهو 583 قاضيا.

وبنتيجة فرز الأصوات، أعلن عبود فوز كل من القاضيين المتقاعدين في منصب الشرف كلود كرم وتريز علاوي بعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

مصدر قضائي بارز، عبّر عن ارتياحه لمسار العملية الانتخابية التي جرت بأجواء ديمقراطية، وأكد لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن القضاة “أثبتوا أنهم روّاد في ممارسة العمل الديمقراطي، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من كلّ الأطراف”. ولفت إلى أن “المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليسوا من كلّ الطوائف، بينما الذين شاركوا في عملية الاقتراع من كلّ الطوائف، وهم مارسوا حقهم انطلاقاً من كونهم قضاة أحراراً”. ورأى المصدر القضائي أن “هذه التجربة تشكّل مؤشراً على أن القضاة أفضل من يختار ممثليهم في انتخابات مجلس القضاء الأعلى”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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