انتخاب رئيس جديد لنقابة موظفي مصرف لبنان

بناءً على نتائج الإنتخابات التي جرت بتاريخ ۲۰۲۳/۰۷/۰۷ لانتخاب مجلس جديد لنقابة موظفي مصرف لبنان لولاية كاملة، وقد فاز فيها كل من السيدات والسادة:

أولاً: صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطا الله، مازن حلاوي، لينا العلي، وجدي العلي، بيار أبي سرحال، رانيا باز، لولاية كاملة.

بتاريخ ۲۰۲۳/۰۷/۱۷ في تمام الساعة العاشرة صباحًا في مبنى مصرف لبنان – بيروت شارع الحمرا بناية -E- الطابق الخامس، عقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان جلسة لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحد عشر عضوًا، السيدات والسادة:

صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطا الله، مازن حلاوي، وجدي العلي، بيار أبي سرحال، رانيا باز، وغياب الزميلة لينا العلي. وبعد إفتتاح الجلسة والترشح إلى المراكز في الهيئة الإدارية الجديدة جاءت النتيجة بالتزكية، على الشكل التالي:

الرئيس: ناجي فاضل.

نائب الرئيس: صخر عرب.

أمين السر: مازن حلاوي.

أمين الصندوق: حسن دمشقية.