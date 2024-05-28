الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتخاب سوبيرون مديرة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووزير الزراعة يهنّأ

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

تم التصويت لانتخاب المدير العام الجديد للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH في باريس – فرنسا، في إطار انعقاد جمعيتها العمومية، وفازت المرشحة الفرنسية الدكتورة إيمانويل سوبيرون بالمنصب، وكان لبنان داعما لها من خلال توجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لمندوب الوزارة لدى المنظمة مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس إبراهيم.

وأجرى وزير الزراعة اتصالا هاتفيا، مهنئا سوبيرون بمنصبها الجديد، مؤكدا “عمق العلاقات اللبنانية – الفرنسية الداعمة دوما للقطاع الزراعي”.

كما عول وزير الزراعة على “دور المنظمة وأهميتها في وضع المعايير الدولية للصحة الحيوانية ومواكبة السلطات البيطرية في العالم، التي من شأنها حماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة والحفاظ على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية”.

وتمنى ل”المديرة الجديدة التوفيق بمهامها الجديدة وتعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة من خلال مكتبها الإقليمي في بيروت”.

كما هنأ الحاج حسن “مندوب لبنان بفوزه بمنصب الأمين العام للجنة الإقليمية للشرق الأوسط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام
    سلام من الميناء طرابلس: مبادرات القطاع الخاص تدفع العجلة الاقتصادية الى الامام
    منظمة العفو الدولية
    بسبب أزمة النازحين.. العفو الدولية تشتكي لبنان إلى دول العالم!
    المجلس الدستوري
    إليكم قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في التمديد للبلديات

    الأكثر قراءة

    مطار بن غوريون
    غزة تحت النار
    دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
    احتراق دراجات نارية على طريق المطار
    فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!