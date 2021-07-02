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انتخاب مجلس جديد للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي

2 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 3:11 مساءً
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انتخبت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي مجلسها الجديد في حضور مفوّض الحكومة ممثل وزير الاقتصاد والتجارة السيدة ريتا محفوظ، والعضو الحكمي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم، وأمين سرّ المؤسسة جميل حرب، وممثلي ٢٤شركة تأمين من أصل ٣٩ شركة.

وفاز بالتزكية ستة أعضاء بدلاً من الستة المنتهية ولايتهم، حيث انتخب مجلس الادارة الجديد بالتزكية عبدو الخوري (التجارية المتحدة) رئيساً – وأسعد ميرزا (ذي كابيتال) نائباً للرئيس – صبحي الحسيني (العربية السعودية) أميناً للصندوق، وإيلي طربيه (الاعتماد اللبناني) ومحمد الهبري (اللبنانية للتأمين) وجورج منكوش (كامبرلند) أعضاءً.

وقد أبرأت الجمعية العمومية ذمّة رئيس وأعضاء المجلس، ووافقت على تقرير مفوّضي المراقبة والميزانية للعام ٢٠٢٠.

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