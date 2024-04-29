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انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحافة اللبنانية

منذ 21 دقيقة
نقابة الصحافة اللبنانية

نقابة الصحافة اللبنانية

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عقدت الجمعية العمومية العامة لنقابة الصحافة، قبل ظهر اليوم، جلستها المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس نقابة جديد وهذه هي الدعوة الانتخابية الثالثة للجمعية.

وبعد تلاوة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات استناداً للنظام الداخلي للنقابة تم انتخاب السادة:

عوني الكعكي، جورج سولاج، بسام عفيفي، الهام فريحة، ياسر عكاوي، فيليب ابي عقل، محمد نمر، حنا أيوب، طلال حاطوم، اسعد مارون، مرسال نديم، ندين صموئيل، عبدو شختورة، علي دياب، فؤاد الحركة، ثائر عباس، جاد حيدر ووسيم الحلبي.

والقى النقيب عوني الكعكي كلمة رحب فيها بجميع الزملاء الذين جاؤوا لانتخاب مجلس جديد للنقابة وذلك حسب القانون.

كذلك حيّا النقيب، الصحافة المكتوبة التي و”على الرغم من جميع الاعاصير المدمرة التي تمر بها لا تزال تحارب لتبقى وستبقى بإذن الله”.

وعلى أثر انتخابات الجمعية العامة، انتقل اعضاء المجلس الجديد الى القاعة الثانية المخصصة لاجتماعات مجالس النقابة. حيث تم انتخاب هيئة مكتب المجلس على الشكل الآتي:

عوني الكعكي : نقيباً ، جورج سولاج (نائباً للنقيب)، طلال حاطوم (امينا للسر)، اسعد مارون (امينا للمال).

وعين مكتب المجلس مستشارين للنقابة هما: جورج طرابلسي وعبد الناصر شرارة.

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