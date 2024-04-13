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انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين

منذ 22 دقيقة
من داخل إحدى المشافي اللبنانية

من داخل إحدى المشافي اللبنانية

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في تطور صحي مقلق، شهدت لبنان في الأسابيع الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لحالات مرضية مرتبطة بجرثومة، تسببت في إضطرابات صحية في الحلق وارتفاع درجة الحرارة لدى المصابين.

وبحسب مصادر طبية فإن علاج هذه الحالات يعتمد على تناول المضادات الحيوية والأدوية المخصصة لتخفيض درجة الحرارة.

وتحذر السلطات الصحية المواطنين من خطورة هذه الجرثومة وتشدد على ضرورة التوجه للعلاج فور ظهور أعراضها، ومن بين هذه الأعراض الإصابة بإلتهاب الحلق وتعرض الجسم لارتفاع درجة الحرارة.

وينصح الأطباء بعدم تأخير استشارة الطبيب المختص واتباع العلاج الموصوف بدقة للتغلب على هذه الحالات.

نأمل أن تتمكن الجهود الطبية والصحية في لبنان من السيطرة على هذا الانتشار الصحي وتقديم العلاج اللازم للمصابين.

كما ندعو جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واللجوء إلى الرعاية الطبية المناسبة في حال ظهور أي أعراض تشير إلى إصابة بجرثومة.

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