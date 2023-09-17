انتشال جثة طفل من بئر مياه في زحلة!

تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثة طفل سوري الجنسية من أحد الآبار في منطقة كسارة زحلة، ونُقل الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة.

وكان الطفل أحمد ع. قد فُقد بالأمس في بلدة كسارة “زحلة”، ليتبين لاحقا أنّه سقط في بئر بعمق 25 متر.

تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني قرابة الساعة الواحدة بلاغاً يفيد عن فقدان طفل من التابعية السورية لم يتجاوز عمره الخمس سنوات منذ يوم أمس في محلة كسارة “زحلة” وقد ساورت الظنون ذوي الطفل أن يكون قد سقط داخل بئر لتخزين المياه يبلغ من العمق حوالي 25 متراً وله فوهة ضيقة مصنوعة من الباطون.

فور تلقي النداء توجهت فرقة الإنقاذ الجبلي في الدفاع المدني معززة بالعتاد المطلوب الى موقع البئر . وتم إخراجه من البئر جثة هامدة.

بعد حضور الاجهزة المختصة واتمام الاجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة.