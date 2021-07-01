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انتظر دوره في الطابور لساعات طويلة فأصيب بوعكة صحية

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 10:38 مساءً
سوق صيدا التجاري

سوق صيدا التجاري

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نقلت عناصر “الجمعية الطبية الاسلامية” في صيدا أحد المواطنين الى مستشفى النقيب، بعد تعرضه لوعكة صحية امام احدى محطات الوقود عند دوار القناية في صيدا، حيث كان ينتظر دوره في الطابور لساعات طويلة، وبعدما جاء دوره لتعبئة خزان سيارته اصيب بوعكة صحية نتيجة اجهاد وتعب الانتظار.
وشهد سوق المحروقات في لبنان ارتفاعا جديدا في الأسعار، صباح الخميس، بعد أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.

وأصدرت وزارة الطاقة والنفط جدولا جديدا للأسعار، سعّرت فيه صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة لبنانية، بزيادة 9 آلاف ليرة عن الجدول الذي صدر منذ يومين، والبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة لبنانية بزيادة 9300 ليرة.

وطال ارتفاع الأسعار أيضا مادة المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 54400 ليرة لبنانية بزيادة 8300 ليرة، وسجل سعر قارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية بزيادة 4000 ليرة.

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