انتقادات دياب للولايات المتحدة والسعودية ستدفع إلى تعقيد الأزمة

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أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الانتقادات التي وجّهها رئيس الحكومة حسان دياب للولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية من دون تسميتهما، ستدفع إلى تعقيد أزمة لبنان أكثر فأكثر.

وبالتالي ستجعل الأمور على درجة عالية من الصعوبة والتعقيد على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن لبنان يحتاج لوقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبه، لإخراجه من هذا المأزق الشديد الخطورة.

ولفتت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية، إلى أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لم توفر جهداً لمساعدة لبنان، وبالتالي فإن إطلاق هذه المواقف لا يساعد على تشجيع هذه الدول على الاستمرار في دعم لبنان الذي يعاني ظروفًا بالغة الدقة، لا يمكن أن يتجاوزها دون مساندة الأشقاء والدول الصديقة.

وتعاني حكومة الرئيس حسان من دياب من عوائق داخلية وخارجية، السبب الرئيس فيها أنه يعتبر رئيساً لحكومة حزب الله.

فالشارع اللبناني الذي يغلي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة وفقدان الدولار من السوق يعتبر أن حزب الله وحكومة دياب هم الأسباب الرئيسية لذلك، وألا ثقة بأي وعود من قبلهم بالإصلاح.

وخارجياً أيضاً تنظر الدول المهتمة بالشأن اللبناني بعين الريبة لحكومة دياب على أنه أداة بيد حزب الله، لتشكل له غطاء سياسيا لا أكثر أما المجتمع الدولي