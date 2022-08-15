الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"انتل سكاي" ترد على حمية: نقلنا الخبر من مصادر يونانية

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2022 7:24 مساءً
صفحة IntelSky

صفحة IntelSky

A A A
طباعة المقال

ردت صفحة IntelSky على تويتر على تصريح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قائلة “أولاً وبكل شفافية نقلنا الخبر من مصادر يونانية وليس منا. ثانيًا ، تم إرسال الطائرات المقاتلة بسرعة كبيرة لدرجة أنها كسرت حاجز الصوت، مما يدل على انقطاع الاتصال مع الملاحة اليونانية”.

وتابعت “ثالثًا ، كيف تقول إن الطائرة تواصلت مع السلطات اليونانية، ورغم ذلك جاءت المقاتلة على بعد أمتار قليلة من طائرتك المدنية؟ هل هذا طبيعي؟ من فضلك كن عادلا. يمكن للخبراء الطيارين تأكيد بطلان هذا البيان”.

وختمت “رابعًا ، أتفق معك في أن لبنان لا يحتاج إلى المزيد من الأخبار السيئة عنه. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون واقعيًا في تصريحاتك عندما تنكر أي أخبار حقيقية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام: أنا ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست".. بالفيديو
    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    حمية: لتوخي الدقة في التعاطي مع الأخبار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!