"انتل سكاي" ترد على حمية: نقلنا الخبر من مصادر يونانية

ردت صفحة IntelSky على تويتر على تصريح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قائلة “أولاً وبكل شفافية نقلنا الخبر من مصادر يونانية وليس منا. ثانيًا ، تم إرسال الطائرات المقاتلة بسرعة كبيرة لدرجة أنها كسرت حاجز الصوت، مما يدل على انقطاع الاتصال مع الملاحة اليونانية”.

وتابعت “ثالثًا ، كيف تقول إن الطائرة تواصلت مع السلطات اليونانية، ورغم ذلك جاءت المقاتلة على بعد أمتار قليلة من طائرتك المدنية؟ هل هذا طبيعي؟ من فضلك كن عادلا. يمكن للخبراء الطيارين تأكيد بطلان هذا البيان”.

وختمت “رابعًا ، أتفق معك في أن لبنان لا يحتاج إلى المزيد من الأخبار السيئة عنه. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون واقعيًا في تصريحاتك عندما تنكر أي أخبار حقيقية”.