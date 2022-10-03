الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء الاجتماع الثلاثي لبحث العرض الأميركي.. برّي: قمحة ونص!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2022 3:43 مساءً
اجتماع بين الرؤساء الثلاثة للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية

اجتماع بين الرؤساء الثلاثة للبحث بالاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت “الوكالة الوطنية للاعلام “انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي لبحث العرض الاميركي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأثناء المغادرة، قال رئيس مجلس النواب “نبيه بري” “الموقف واحد موحد. قمحة ونص”.

من جهته، قال الرئيس المكلّف “نجيب ميقاتي”: موقفنا موحد وسنقدم ردًا على الطرح.

وأضاف: “كانت لديّ بعض الملاحظات كذلك الأمر بالنسبة لبرّي، وقد أخذت بها اللجنة التقنيّة ولن تُمسّ المسلّمات والأعمدة الأساسية”، مؤكّدًا أنّ “الأمور ميسّرة وموقفنا موحّد بما فيه مصلحة لبنان”.

في السياق نفسه، قال النائب “الياس أبو صعب” بعد اجتماع بعبدا: “نفتخر بأن موقفنا منذ البداية كان موحدًا، وهذا ما اوصلنا الى هذه النتيجة اليوم، والفريق التقني وحّد الملاحظات وسيُرفع ردنا الى الوسيط الاميركي قريبا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب اللبناني
    اجتماع "مثمر جدًا" للجنة التربية
    "الزراعة" ونقابة الدواجن تبحثان في أوضاع القطاع ومتطلبات صموده
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    نصار: الحكومة في أقرب وقت والأمور إيجابية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    المقدم ربيع فقيه
    قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
    علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!