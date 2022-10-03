انتهاء الاجتماع الثلاثي لبحث العرض الأميركي.. برّي: قمحة ونص!

أعلنت “الوكالة الوطنية للاعلام “انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي لبحث العرض الاميركي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأثناء المغادرة، قال رئيس مجلس النواب “نبيه بري” “الموقف واحد موحد. قمحة ونص”.

من جهته، قال الرئيس المكلّف “نجيب ميقاتي”: موقفنا موحد وسنقدم ردًا على الطرح.

وأضاف: “كانت لديّ بعض الملاحظات كذلك الأمر بالنسبة لبرّي، وقد أخذت بها اللجنة التقنيّة ولن تُمسّ المسلّمات والأعمدة الأساسية”، مؤكّدًا أنّ “الأمور ميسّرة وموقفنا موحّد بما فيه مصلحة لبنان”.

في السياق نفسه، قال النائب “الياس أبو صعب” بعد اجتماع بعبدا: “نفتخر بأن موقفنا منذ البداية كان موحدًا، وهذا ما اوصلنا الى هذه النتيجة اليوم، والفريق التقني وحّد الملاحظات وسيُرفع ردنا الى الوسيط الاميركي قريبا”.