انتهاء التحقيق مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

انتهى منذ قليل التحقيق مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وآخرين الذي يبلغ عددهم 10 وينتظر في هذه الأثناء وصول نشرة أحدهم لمخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده ليعطي بعدها إشارته.

في السياق، أعطى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة إشارةً أولى بأن يتعهد جميع الذين تم الإستماع الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهرات السلمية ومخابرته مجدداً بعد توقيع التعهدات.

وقال المحامي شكري حداد بعد انتهاء التحقيق: “تم الإستماع إلى المستدعين، في حضور المحامين وبشكل قانوني ونصف ساعة سيخلى سبيلهم بعد أخذ إشارة المدعي العام”.

وتحدث النائب وضاح الصادق من امام ثكنة بربر خازن، وقال: “ان قضية وليام نون ورفاقه هي قضية دفاع عن الحريات وليس لها علاقة فقط باستجرار الشباب الى التحقيق.

وأكد أننا نواجه السياسيين الذين يعطلون القضاء ونواجه القضاء الذي يخضع لبعض السياسيين. وسأل: “هل يجوز ان ينشط القضاء في قضية وليام نون وهو كان في السابق معتكفا؟”.