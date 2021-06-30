انتهاء الجلسة المسائية لمجلس النواب.. إليكم البنود التي أقرّت

انتهت منذ قليل الجلسة المسائية لمجلس النواب، وتم اقرار إقتراح ‏القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش ‏وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول ‏الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى ‏قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الـ58‏‎.‎

وفي بداية الجلسة، أكد الرئيس نبيه برّي أنّ “هذا المجلس من العام ‏‏1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان”.‏ وأحال المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الدعم ‏عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً إلى اللجان ‏المشتركة.‏

كما أقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم ‏‏478 تاريخ 12/12/2002 والذي يحدّد الحدّ الأدنى للتصنيف ‏الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.‏

إلى ذلك، تم إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلزام ‏شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من ‏Fresh ‎Money‏ الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة. ‏إضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة ‏فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق ‏المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعمارها.

بالإضافة إلى ‏إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات ‏الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة ‏سنة واحدة، والقانون المعجّل المكرر الرامي إلى إخضاع كل ‏المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات ‏الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، كما وإقرار قرار إقتراح القانون ‏المعجّل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى ‏الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية ‏إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة ‏الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة ‏والخمسين.‏