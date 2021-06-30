انتهاء الجلسة المسائية لمجلس النواب.. إليكم البنود التي أقرّت

انتهت منذ قليل الجلسة المسائية لمجلس النواب، وتم اقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الـ58.
وفي بداية الجلسة، أكد الرئيس نبيه برّي أنّ “هذا المجلس من العام 1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان”. وأحال المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً إلى اللجان المشتركة.
كما أقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 والذي يحدّد الحدّ الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.
إلى ذلك، تم إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة. إضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعمارها.
بالإضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، والقانون المعجّل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، كما وإقرار قرار إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.