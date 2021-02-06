انتهاء المرحلة الأولى من خطة مواجهة “كورونا” في مستشفى فتوح كسروان الحكومي

أعلنت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، في بيان، “انتهاء المرحلة الأولى من الخطة السريعة التي تم وضعها بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، والحاجة الملحة إلى الإسراع في توسيع القدرة الاستيعابية لهم في المستشفى، وقد أتت هذه الخطة بمبادرة وتمويل من الوزيرة ندى البستاني.

وشملت هذه المرحلة تجهيز قسم جديد من ثمانية أسرة مجهزة بالضغط السلبي، إضافة إلى محطة التمريض على أن تدخل الخطة الفعلية في مطلع الأسبوع القادم”.

وشكر رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أندريه القزيلي والأعضاء البستاني، وجددوا “امتنانهم لكل من سارع وبادر لدعم المستشفى في هذه الظروف الدقيقة، لا سيما منذ انتشار وباء كورونا حتى اليوم”.