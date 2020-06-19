انتهاء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة

انتهت المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين و المغتربين اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة، والتي وضعتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تسير شركة طيران الشرق الاوسط ثلاث رحلات ، الأولى من الدوحة التي تصل بعيد الرابعة من بعد الظهر، ثم من مدريد عند السابعة مساء ، اما الرحلة الأخيرة فستكون من العاصمة أكرا عند الحادية عشر ليلا.

تجدر الإشارة إلى ان الوافدين من الدوحة ومدريد لم يجروا فحوص PCR ، و بالتالي سيخضعون للفحوص لدى وصولهم إلى المطار من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة.

اما ركاب رحلة أكرا فقد خضعوا لفحوص PCR قبل توجههم الى لبنان ، وستتخذ في المطار كل الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.