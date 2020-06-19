انتهاء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة

مطار بيروت
مطار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

انتهت المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين و المغتربين اللبنانيين من الخارج اليوم الجمعة، والتي وضعتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تسير شركة طيران الشرق الاوسط ثلاث رحلات ، الأولى من الدوحة التي تصل بعيد الرابعة من بعد الظهر، ثم من مدريد عند السابعة مساء ، اما الرحلة الأخيرة فستكون من العاصمة أكرا عند الحادية عشر ليلا.

تجدر الإشارة إلى ان الوافدين من الدوحة ومدريد لم يجروا فحوص PCR ، و بالتالي سيخضعون للفحوص لدى وصولهم إلى المطار من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة.

اما ركاب رحلة أكرا فقد خضعوا لفحوص PCR قبل توجههم الى لبنان ، وستتخذ في المطار كل الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

وزني أصدر مشروع مرسوم لنقل اعتماد الى الصحة بقيمة 12 مليار و800 ليرة

جعجع لنصرالله: لحض الدول التي قصدها وضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في…

توقيف مطلوب بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات في المطار

حسن بعد زيارته مستشفى شبعا الحكومي: قانون قيصر لن يؤثر سلبا على الوضع الصحي