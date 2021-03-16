انتهاء جلسة اللجان وسلفة 200 مليون دولار لكهرباء لبنان

انتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة وتم التصويت على اعطاء سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، في ظل اعتراض كتلتي “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديموقراطي”.

وكانت انعقدت عند الحادية عشرة جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة.

واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة. ورفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص من ساحة النجمة أن يبقى مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد.

وأكد أن النواب مسؤولين عن الحفاظ على حق الملكية وعلى الحكومة العتيدة أن تؤمن حق الكهرباء والخيار الذي اتخذناه هو الحفاظ على حقوق الناس ولتتحمل الحكومة المسؤولية.

من جهته، أوضح النائب علي حسن خليل من ساحة النجمة أننا خفضنا المبلغ من 1500 مليار إلى 300 مليار ليرة كي لا تحوّل الأموال وتقتطع مباشرة الى مؤسسة كهرباء لبنان.

وقال خليل: “الدولة فشلت في إدارة قطاع الكهرباء ولو بدأ العمل بمشاريع التغويز لكنّا اليوم نعطي السلفة بشكل طبيعي واليوم وضعنا بين العتمة وبين إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان وحاولنا تلطيف هذا الموضوع”.

في السياق، أكد النائب ألان عون من ساحة النجمة أن الخيارات بين سيّء وأسوأ ويجب عدم المس بالاحتياطي الالزامي وإذا أرادوا وقف دعم الكهرباء فليوقفوا دعم كل شيء.

وقال عون: “يجب استعمال الأموال لتمويل استثمارات واستعملوا مليار دولار لبناء معامل وهذا أفضل حلّ وعلى الحكومات تحمل المسؤولية”.

وشدد على وجوب تشكيل حكومة تتفق على برنامج مالي مع صندوق النقد الذي سيساعد في سدّ العجز في ميزان المدفوعات والقيام بإصلاحات و”الوضع ما رح يزبط بالحكي بس” وحالة المراوحة لن تأتي إلا بالمصائب.