الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. ماذا جاء في المقررات؟

منذ 3 دقائق
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

تلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، (الثلاثاء 28-5-2024)، مقررات جلسة مجلس الوزراء، حيث ذكر أن: “المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط”.

وأردف الحلبي، “الموافقة على الاستراتيجية البحرية للبنان، والموافقة على طلب مجلس الجنوب على تخصيص نحو 93 ألف مليار ليرة لذوي الشهداء والنازحين في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف الحلبي، “موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة وتجلى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها المجلس النيابي”.

وتابع، “تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: توافقنا مع مفوضية شؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحناها
    نبيه بري
    الرئيس بري: أنا من أطلقت عمل كتلة الاعتدال.. وهذا الحزب هو من يعطل الحوار في لبنان!
    السراي الحكومي
    متعاقدو اللبنانية من أمام السراي الحكومي: "أقروا ملف التفرغ في جلستكم"

    الأكثر قراءة

    مطار بن غوريون
    غزة تحت النار
    دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
    احتراق دراجات نارية على طريق المطار
    فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!