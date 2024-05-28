انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. ماذا جاء في المقررات؟

تلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، (الثلاثاء 28-5-2024)، مقررات جلسة مجلس الوزراء، حيث ذكر أن: “المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط”.

وأردف الحلبي، “الموافقة على الاستراتيجية البحرية للبنان، والموافقة على طلب مجلس الجنوب على تخصيص نحو 93 ألف مليار ليرة لذوي الشهداء والنازحين في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف الحلبي، “موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة وتجلى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها المجلس النيابي”.

وتابع، “تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة”.