انتهاء عملية اقتحام مصرف البحر المتوسط في النبطية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عملية اقتحام بنك البحر المتوسط في النبطية انتهت بعد 11 ساعة على وقوعها، وسلّم المودع “يحيى بدر الدين” نفسه الى السلطات الامنية.

وكان بدر الدين ( 55 عاما صاحب ميني ماركت في النبطية) قد اقتحم بنك البحر المتوسط في النبطية قرابة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم، واحتجز الموظفين فيه، شاهرًا في وجههم مسدسًا حربيًا.

وعلى الفور، ضربت القوى الامنية طوقًا أمنيًا في المنطقة، وبقيت الامور على حالها حتى ساعات المساء، عندما وافق بدر الدين على دخول ضابط من قوى الامن لمفاوضته، ليعود ويدخل قائد سرية النبطية العقيد توفيق نصرالله على خط المفاوضات، ويخرج مع بدر الدين مخفورا،

وعُلم ان مبلغ عشرين الف دولار قد سُلّم إلى ابن يحيى بدر الدين، الذي غادر من دون توقيفه.