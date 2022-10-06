الجمعة 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتهاء عملية اقتحام مصرف البحر المتوسط في النبطية

منذ 54 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عملية اقتحام بنك البحر المتوسط في النبطية انتهت بعد 11 ساعة على وقوعها، وسلّم المودع “يحيى بدر الدين” نفسه الى السلطات الامنية.

وكان بدر الدين ( 55 عاما صاحب ميني ماركت في النبطية) قد اقتحم بنك البحر المتوسط في النبطية قرابة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم، واحتجز الموظفين فيه، شاهرًا في وجههم مسدسًا حربيًا.

وعلى الفور، ضربت القوى الامنية طوقًا أمنيًا في المنطقة، وبقيت الامور على حالها حتى ساعات المساء، عندما وافق بدر الدين على دخول ضابط من قوى الامن لمفاوضته، ليعود ويدخل قائد سرية النبطية العقيد توفيق نصرالله على خط المفاوضات، ويخرج مع بدر الدين مخفورا،

وعُلم ان مبلغ عشرين الف دولار قد سُلّم إلى ابن يحيى بدر الدين، الذي غادر من دون توقيفه.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

سجن رومية
هيئة الطوارئ المدنية تناشد القضاة: الاكتظاظ في السجون غير مسبوق
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تأهب إسرائيلي أمني وعسكري لأي تصعيد محتمل مع لبنان
مبنى وزارة المالية
وزارة المالية تردّ على الوزير سلام بشأن خضوع الكهرباء للضريبة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
سينتيا زرازير
بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها