انخفاض أسعار منتجات الدجاج ودعوة لوقف استيرادها

أعلن رئيس “النقابة اللبنانية للدواجن” وليم بطرس ان “اسعار منتجات الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار”، لافتا الى أن “سعر كيلوغرام الفروج يتراوح اليوم بين 20 و23 ألف ليرة لبنانية مقارنة بـ28 ألف ليرة قبل هبوط سعر صرف الدولار، أما كيلوغرام صدر الدجاج فانخفض إلى ما بين 45 و50 ألف ليرة بعدما كان بين 60 و65 ألفا، وانخفض كيلوغرام الفخذ إلى 19 ألفا بعدما كان بنحو 23 الف ليرة”.

وأشار في بيان الى أن “مشكلات جوهرية تهدد وجود قطاع الدواجن، وابرزها اضطرار المنتجين واصحاب المزارع الى البيع بأقل من كلفة الانتاج، منذ أواخر شهر رمضان حتى اليوم، في حين تبلغ كلفة الانتاج 1,35 دولارا (من دون الدعم)، يتم البيع على سعر الدولار الواحد نتيجة فائض العرض واستيراد الدجاج المجلد”، محذرا من “مزارع كثيرة أقفلت، فيما عمدت الأخرى على تخفيض إنتاجها، الأمر الذي سيعرض القطاع الى إختلالات جوهرية في خلال الشهرين المقبلين”.

وإذ شدد بطرس على أن “هذه المخاطر تستدعي توقيف الإستيراد فورا، لضمان إستمرارية القطاع في تلبية حاجات السوق اللبنانية من لحم الدجاج الى حين تعديل التعرفة الجمركية”، أوضح أن “خلال الأزمة، شهدنا فقدان العديد من المنتجات الغذائية باستثناء الدجاج كونه منتجا محليا”، مستغربا أن “الدولة، وبدلا من حماية القطاع، تفتح باب الإستيراد ولا سيما للدجاج التركي المدعوم من دولته بنسبة 15-20 في المئة”.

ولفت الى أن “النقابة طلبت موعدا من وزير الزراعة عباس الحاج حسن لعرض كل الامور والمشاكل التي يمر فيها القطاع”، مؤكدا “أننا نعول كثيرا على اللقاء مع الوزير الحاج حسن كونه المعني الأول بحماية القطاع والحفاظ على قدراته والعاملين فيه في خدمة اللبنانيين”.