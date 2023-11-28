انخفاض أعداد ضحايا حوادث السير جراء الأزمة

ترحّم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف مسلّم عبر “صوت لبنان” على أرواح ضحايا الحوادث المرورية الذين يسقوطون بشكل يومي، مشيرًا إلى أنّ قضيّتهم أولوية بالنسبة لقوى الأمن الداخلي، عازيًا السبب إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحول إلى تغيير الاطارات مثلًا في فصل الشتاء.

وأكّد عمل الرادارات الدائم على جميع الاوتسترادات، ولكن غراماتها لم تعد تشكّل رادعا، لأنها أصبحت مبالغ زهيدة جدًا نتيحة سعر صرف الدولار، وباتت ورقة محضر الضبط أكثر كلفة من الغرافة نفسها، مشيرًا إلى تعديلها في موازنة 2024.

وفي السياق، أكّد العميد مسلّم الانخفاض في عدد الوفيات بين 2021- 2022 – 2023 الناتج عن الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وغربة الشباب، ما أثّر إيجابًا على وضع السلامة المرورية. وأشار إلى مشكلة عدم احترام الدراجات النارية لقانون السير المزمنة، وصعوبة ضبطها، مؤكدًا أنّ الحلول ستأتي ضمن حلقة شاملة ومتكاملة.