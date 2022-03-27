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انخفاض إضافي لدولار السوق السوداء

27 - مارس - 2022
الدولار

الدولار

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لا يزال دولار السوق السوداء مستقراً، إذ تراوح صباح اليوم الأحد ما بين الـ24200 ليرة لبنانية للشراء و24100 ليرة لبنانية للبيع.

وشهدت أسعار الدولار في وقت سابق من هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في السوق السوداء في لبنان إذ وصل سعر الشراء إلى 30 ألف ليرة لكل دولار، في حين وصل سعر البيع إلى 30 ألفاً و100 ليرة لكل دولار، ليكسر الدولار حاجز الـ30 ألف ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد.

هذا وأعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا في حين احتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.

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