انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كليا هذا الأسبوع مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.