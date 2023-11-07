الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كليا هذا الأسبوع مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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