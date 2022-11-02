انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في الأيام المقبلة

تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم مع إنخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار رعدية محلية عمومًا، وتتساقط ثلوج على القرنة السوداء وبعض جبال المكمل بين (٢٧٠٠ متر وما فوق). ويعود الإستقرار غدًا الخميس ولعدة أيام…

وفي التفاصيل:

الأربعاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٤ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و١٩ درجة

٢- الجو: غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار رعدية محلية

٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٧٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية تسوء محليًا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الخميس والجمعة: عودة الإستقرار، طقس مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية جبلًا، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٤ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٢ بقاعًا وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س