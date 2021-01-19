الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض بسيط بدولار السوق السوداء... لبنان إلى مزيد من التأزم

19 - يناير - 2021
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض الدولار في السوق السوداء، إلى نحو 8800 ليرة للشراء، و8850 ليرة للبيع، مقابل 8825 ليرة للشراء، و8875 ليرة للبيع، أمس الإثنين.

وأشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي إلى أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.

ويحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية الإثنين.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

بحيرة القرعون
إتحاد بلديات البحيرة وبلدية القرعون يكشف حقيقة المياه المبتذلة في البحيرة
النائب مارك ضو
مارك ضو: نواب التغيير ليسوا مع مرشح مواجهة لرئاسة الجمهورية
محطة محروقات
مارون شماس يكشف المشكلة الحقيقة لأزمة البنزين الحالية!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال
9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها