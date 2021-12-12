انخفاض بسيط لدولار السوق السوداء

سجل دولار السوق السوداء اليوم الأحد انخفاضاً طفيفاً إذ تراوح بين الـ25650 ليرة لبنانية للشراء و25600 ليرة لبنانية للبيع.

وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء السبت ما بين 25700 ليرة و25800 ليرة لكل دولار.

في هذا المجال، أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس الماضي عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وحافظ مصرف لبنان على سعر مربوط عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف عام 2019 عندما سمح بشكل غير رسمي بأن تصبح العملة غير مقيدة بعد أن راكم خسائر بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

ومنذ ذلك الوقت خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وهو ما ألقى بأغلبية سكان لبنان في هاوية الفقر وتسبب في أزمات في السلع الأساسية، مثل الأدوية، في الدولة التي كانت في السابق من الدول متوسطة الدخل.