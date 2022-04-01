انخفاض جديد بأسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 31000 ليرة والغاز 1000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 462000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 473000 ليرة.

مازوت: 521000 ليرة.

غاز: 328000 ليرة.

يذكر أنه شهدت محطات المحروقات في لبنان، امتدادا لطوابير السيارات أمامها، جراء نقص كميات الوقود لديها، إثر قرار يلزم المحطات بشرائه بالدولار.

من جهته، أفاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، في تصريح صحفي الجمعة، بـ”التزام الشركات بتسليم المحروقات إلى الموزعين والمحطات وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبية لحاجة السوق المحلي”.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.