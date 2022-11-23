انخفاض جديد في أسعار المحروقات.. إليكم التفاصيل

سجلت أسعار المحروقات (الأربعاء 23-11-2022) انخفاضاً جديداً، حيث سجل سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان انخفاضاً بـ “2000 ليرة”، والمازوت “9000 ليرة”.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 798000 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 815000 ليرة

المازوت 845000 ليرة

الغاز: 444000

عالمياً، قوبلت المخاوف من حدوث ركود عالمي والقلق من أن يتسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين في تراجع الطلب من جانب أكبر مستورد للنفط الخام بتأثير إيجابي من هبوط الدولار الأميركي.

وتراجع الخامان القياسيان أكثر من خمسة دولارات للبرميل، الاثنين، وهبطا لأدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر بعدما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ اجتماع مجموعة “أوبك+”، المقرر في 4 كانون الأول/ديسمبر، سيبحث زيادة في الإنتاج تصل إلى 500 ألف برميل يومياً.