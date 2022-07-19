الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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انخفاض جديد في أسعار المحروقات

منذ 8 دقائق
المحروقات

المحروقات

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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية والغاز 5000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 611000 ليرة لبنانية
– صفيحة البنزين 98 اوكتان: 623000 ليرة لبنانية
– المازوت: 667000 ليرة لبنانية
– الغاز: 318000 ليرة لبنانيّة.

وسط جملة التعقيدات والصعوبات التي يعانيها لبنان على أكثر من صعيد، يعيش اللبنانيون ضائقة معيشية مرهقة للغاية يعمقها الارتفاع المتواصل للأسعار.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.

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