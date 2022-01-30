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انخفاض جديد في سعر صرف الدولار الأسود.. هكذا افتتح صباح اليوم

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 10:28 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الأحد تراجعاً إضافياً إذ تراوح ما بين 22150 ليرة لبنانية للشراء 22050 ليرة لبنانية للبيع.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة. وقال “الصندوق” في كانون الأول الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، في وقت تتفاوت أسعار صرف الدولار، “ومنذ بداية الأزمة حتى اليوم ارتفعت أسعار الغذاء أكثر من ألفين بالمئة”، بحسب ما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو.

وأسفرت الأزمة الحادة في انخفاض القدرة الشرائية للعائلات وسط ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات.

وأصدر البنك الدولي بياناً صحفياً يوم الثلاثاء مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه “النخبة” بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولي إن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد” و”يُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

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