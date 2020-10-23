انخفاض سريع لـسعر صرف الدولار .. وصل لهذا السعر !

سلسلة انخفاضات سريعة تشهدها السوق السوداء بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وسجل الدولار صباح اليوم الجمعة سعر صرف يتراوح ما بين 7000 – 7100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال لمساء أمس الخميس.

وفي تطوّر لافت، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، للمرّة الأولى منذ فترة طويلة الى ما دون السبعة آلاف ليرة.

وتراوح السعر بعد ظهر اليوم بين 6800 للمبيع و6900 للشراء.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 23/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:

▪️الشراء بسعر 3850 حدا أدنى

▪️البيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا كبيرا على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواد الغذائية واختفاء الدواء من الأسواق مما ينذر بأزمة صحية وغذائية يقترب منها لبنان شيئا فشيئا، دون أي إصلاحات تذكر من السلطة اللبنانية، ومن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام المقبلة في حال تعسر ولادة الحكومة وهو الأمر المتوقع في ظل انتهاج “حزب الله” سياسة المماطلة في مسألة تأليف الحكومة، وذلك لكسب الوقت ريثما تتوضح نتائج الانتخابات الاميركية وتلقي الموافقة الإيرانية على تشكيل حكومة “الدويلة” .