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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة... إليكم التفاصيل

11 - مايو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان اليوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر كذلك في الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الاربعاء : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة

الخميس : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة

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