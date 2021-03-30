انخفاض طفيف بدولار السوق السوداء… والسلطة تواصل تعنتها

سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء تراجعاً طفيفاً في السعر ليسجل بين 12650 و12750 ليرة لبنانية. ولا يزال لبنان يصارع الموت على أثر تعنت الطبق الحاكمة وتمسكها بالحقائب والثلث المعطل وكأنه لديهم ترف الوقت.

وشهدت العملة اللبنانية تراجعاً هائلاً في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وخسرت نحو 80% من قيمتها، حيث يشهد البلد انهياراً اقتصادياً شاملاً بدأ يلقي بظلاله على جميع مكونات الدولة.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.