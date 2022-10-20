انخفاض طفيف في أسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول محروقات جديد اليوم الخميس، واتت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 753000 (-3000)

بنزين 98 اوكتان:770000 (-3000)

المازوت :896000 (-4000)

الغاز :449000 (+1000).

يذكر أنه قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن “جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليًا عنها، بعدما كان 20 % منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 % وفق سعر صرف السوق السوداء”.

وأوضح البراكس في حديث صحافي أن “عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفًا و250 ليرة لبنانية”.