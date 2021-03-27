انخفاض طفيف في دولار السوق السوداء.. فكم بلغ مساء اليوم؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12500 و 12600 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً بين 12600 و 12750 ليرة لبنانية.

ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً في سعر العملة الخضراء في حال بروز أي معطيات سلبية جديدة على الوضع، في حين أنّ الأنظار تتجهُ إلى مدى صمود المنصة الجديدة للدولار التي ستطلق قريباً، خصوصاً أن المبلغ المتوقع ضخه فيها من مصرف لبنان والمصارف سيصل إلى مليار دولار، ومصدره الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى مصرف لبنان.

يشار إلى أن العديد من المواطنين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.