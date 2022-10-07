انخفاض طفيف في دولار السوق السوداء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم (الجمعة 7-10-2022)، اخفاضاً طفيفاً عن افتتاحية الصباح، حيث بلغ ما بين 39550 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان الدولار قد تم تداوله صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.

دولار صيرفة

من جهته، أعلن مصرف لبنان في بيانٍ، أنّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /30,000,000/$ ثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

إقفال المصارف

يذكر أن المصارف عادت إلى الإقفال بعد سلسلة اقتحامات في الأيام الأخيرة والفوضى العارمة التي عمّت.

وتوافقت جمعية المصارف على الإضراب وإقفال كافة فروع المصارف في لبنان والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي، وذلك بسبب الاقتحامات التي تتعرض لها مختلف فروع المصارف، ولم يتم تحديد مدة الإضراب.

تجدر الإشارة الى أن ظاهرة اقتحام المصارف بلغت ذروتها بعد أن احتجز مودع موظفين لأكثر من 11 ساعة في أحد فروع المصارف بمدينة النبطية.