انخفاض طفيف لدولار السوق السوداء

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 15700 و15750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الخميس، ما بين 16100 و16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.