استمع لاذاعتنا

انخفاض في أسعار السلع قريباً؟

منذ 44 دقيقة
سوبرماركت

محلاّت السوبرماركت

mtv
A A A
طباعة المقال

أوضح نقيب أصحاب محلات الـ”سوبر ماركت” نبيل فهد أنّ “الأسعار في المحلات مرتبطة بالأسعار التي يضعها المستوردون، فكلّما حصل انخفاضٌ بأسعار المستوردين، تنخفض أسعارنا تلقائياً”.

وحول السلع الغذائيّة التي لا تتأثّر بارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه، أكّد فهد أنّ “أسعار المواد الغذائيّة المدعومة لا تتغيّر أيّاً كان سعر الدولار في السوق السوداء لأنّ أسعارها مثبّتة وفقاً لسعر الصرف 3900 ليرة، وفي مقدّمتها اللحوم والدجاج والألبان والأجبان، في حين أنّ أسعار المعلّبات غير المدعومة شهدت انخفاضاً نسبياً مع انخفاض سعر الدولار في الأسبوع الماضي”.

بدوره، لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّه “بمجرّد حفاظ سعر الدولار على المعدّل نفسه على مدى أسبوع على الأقلّ، ستشهد أسعار السلع غير المدعومة تدنّياً وذلك يرتبط حكماً بإمكانية إنتاج حل سياسي قريب أو عدمه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
    كورونا
    ‏خضر: لعدم الإختلاط خصوصاً في القرى المقفلة
    كركي
    كركي: 58 مليار ل.ل. سلفة للمستشفيات ضمانة لحق المضمونين بالاستشفاء
    قوى الأمن الداخلي
    بالوثائق – 12 محضر ضبط بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    بالفيديو: يوتيوبر روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يستنكر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم