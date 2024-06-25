الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
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انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

منذ ساعتين
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس صيفي رطب وحار وضمن المعتاد على لبنان مع استقرار الحرارة ساحلًا وارتفاعها جبلًا وبقاعًا في الايام المقبلة قبل ان تعدو وتنخفض نهاية الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
– الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال
– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜
– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
الاربعاء: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٨ بقاعًا وبين ٢١ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل

الخميس: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢١ و٣٧ بقاعًا وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل

    المصدر :
  • وكالات

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