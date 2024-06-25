انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

يؤثر طقس صيفي رطب وحار وضمن المعتاد على لبنان مع استقرار الحرارة ساحلًا وارتفاعها جبلًا وبقاعًا في الايام المقبلة قبل ان تعدو وتنخفض نهاية الاسبوع.
وفي تفاصيل طقس اليوم
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر
– الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال
– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪
– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
الاربعاء: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٨ بقاعًا وبين ٢١ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل
الخميس: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ٢١ و٣٧ بقاعًا وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل